Повторные взрывы в Харькове - атака "шахедов"
Взрывы в Харькове сейчас 6 апреля раздались повторно. Жителей города предупреждали о движении беспилотников в направлении Харькова. Опасность в области связана с угрозой "шахедов".
О взрывах сообщает полиция Харьковской области в Telegram.
Повторные взрывы в Харькове 6 апреля
Правоохранители отмечают, что в Харькове слышны взрывы.
"Не оставляйте укрытие до отбоя сигнала "Воздушная тревога". О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102. Не выкладывайте фото и видео попаданий. Не помогайте врагу убивать наших взрослых и детей" , — призывают полицейские.
Перед этим Воздушные силы предупреждали об ударных беспилотниках на севере области в направлении на юг.
В настоящее время воздушная тревога продолжает "краснеть" во многих областях. Опасность объявлена из-за угрозы "шахедов".
Обновлено 02:23. По данным бригадного генерала юстиции Сергея Мельника "Марсель", беспилотники в районе Харькова. Он советует находиться в укрытиях и призывает не снимать работу ПВО.
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