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Повторные взрывы в Харькове - атака "шахедов"

6 апреля 2024 02:16
обновлено: 02:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повторные взрывы в Харькове - атака "шахедов"
Пожар после сильнейшего взрыва ночью. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Харькове сейчас 6 апреля раздались повторно. Жителей города предупреждали о движении беспилотников в направлении Харькова. Опасность в области связана с угрозой "шахедов".

О взрывах сообщает полиция Харьковской области в Telegram.

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Повторные взрывы в Харькове 6 апреля

Правоохранители отмечают, что в Харькове слышны взрывы.

"Не оставляйте укрытие до отбоя сигнала "Воздушная тревога". О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102. Не выкладывайте фото и видео попаданий. Не помогайте врагу убивать наших взрослых и детей" , — призывают полицейские.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Полиция Харьковской области"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Полиция Харьковской области"

Перед этим Воздушные силы предупреждали об ударных беспилотниках на севере области в направлении на юг.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога продолжает "краснеть" во многих областях. Опасность объявлена из-за угрозы "шахедов".

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 6 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:23. По данным бригадного генерала юстиции Сергея Мельника "Марсель", беспилотники в районе Харькова. Он советует находиться в укрытиях и призывает не снимать работу ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала бригадного генерала юстиции Сергея Мельника «Марсель»
Скриншот сообщения из телеграмм-канала бригадного генерала юстиции Сергея Мельника "Марсель"

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