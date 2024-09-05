Велика пожежа на Харківщині — Синєгубов розповів про наслідки

Ліквідація наслідків пожежі у Студенку. Фото: Telegram Олега Синєгубова

У селі Студенок Ізюмського району Харківської області триває ліквідація пожежі внаслідок російських обстрілів. Вогнище зруйнувало 130 приватних домоволодінь.

Про це заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі у четвер, 5 вересня.

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За його словами, у зруйнованих будівлях проживали 205 людей.

"Попри значні руйнування жителі залишаються в населеному пункті, понад 180 евакуйованих повернулися", — сказав він.

Наслідки пожежі у селі Студенок. Джерело: Telegram Олега Синєгубова

Чиновник підкреслив, що у селі вже створено Гуманітарний штаб, де людей забезпечують необхідною гуманітарною допомогою. А також свою роботу відновила амбулаторія загальної практики сімейної медицини, де працюють лікарі та гуманітарні організації з надання медичної та психологічної допомоги.

Наслідки пожежі у селі Студенок. Джерело: Telegram Олега Синєгубова

Також, як додав Синєгубов, у селі повністю відновлено подачу електрики.

Нагадаємо, раніше було зафіксовано масштабну пожежу площею майже 1200 га. В Міндовкілля наголосили, що вогнище спалахнуло у національного парку "Святі гори". Відомство підкреслило, що вогонь спалив 1500 гектарів лісу і перекинувся на житлові будинки найближчих сіл, зокрема, на Студенок.