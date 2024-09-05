Большой пожар в Харьковской области — Синегубов рассказал о последствиях

Пожар в Харьковской области — Синегубов рассказал о последствиях обстрелов региона
В селе Студенок Изюмского района Харьковской области продолжается ликвидация пожара в результате российских обстрелов. Огонь разрушил 130 частных домовладений.
Об этом заявил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов в своем Telegram-канале в четверг, 5 сентября.
Ликвидация пожара в Харьковской области
По его словам, в разрушенных зданиях проживало 205 человек.
"Несмотря на значительные разрушения, жители остаются в населенном пункте, более 180 эвакуированных вернулись", — сказал он.
Чиновник подчеркнул, что в селе уже создан Гуманитарный штаб, где людей обеспечивают необходимой гуманитарной помощью. Также свою работу возобновила амбулатория общей практики семейной медицины, где работают врачи и гуманитарные организации по оказанию медицинской и психологической помощи.
Также, как добавил Синегубов, в селе полностью восстановлена подача электричества.
Напомним, ранее был зафиксирован масштабный пожар площадью почти в 1200 га. В Минокружении отметили, что огонь вспыхнул в национальном парке "Святые горы". Ведомство подчеркнуло, что пламя сожгло 1500 гектаров леса, и перекинулось на жилые дома ближайших сел, в частности, на Студенок.
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