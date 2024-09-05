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Пожар в Харьковской области — Синегубов рассказал о последствиях обстрелов региона

5 сентября 2024 14:45
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Большой пожар в Харьковской области — Синегубов рассказал о последствиях
Ликвидация последствий пожара в Студенке. Фото: Telegram Олега Синегубова
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

В селе Студенок Изюмского района Харьковской области продолжается ликвидация пожара в результате российских обстрелов. Огонь разрушил 130 частных домовладений.

Об этом заявил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов в своем Telegram-канале в четверг, 5 сентября.

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По его словам, в разрушенных зданиях проживало 205 человек.

"Несмотря на значительные разрушения, жители остаются в населенном пункте, более 180 эвакуированных вернулись", — сказал он.

пожар студенок
Последствия пожара в селе Студенок. Источник: Telegram Олега Синегубова

Чиновник подчеркнул, что в селе уже создан Гуманитарный штаб, где людей обеспечивают необходимой гуманитарной помощью. Также свою работу возобновила амбулатория общей практики семейной медицины, где работают врачи и гуманитарные организации по оказанию медицинской и психологической помощи.

студеня изюм пожар
Последствия пожара в селе Студенок. Источник: Telegram Олега Синегубова

Также, как добавил Синегубов, в селе полностью восстановлена подача электричества.

Напомним, ранее был зафиксирован масштабный пожар площадью почти в 1200 га. В Минокружении отметили, что огонь вспыхнул в национальном парке "Святые горы". Ведомство подчеркнуло, что пламя сожгло 1500 гектаров леса, и перекинулось на жилые дома ближайших сел, в частности, на Студенок.

харьковская область пожар студенок
Последствия пожара в селе Студенок. Источник: Telegram Олега Синегубова

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