Правоохоронці розповіли подробиці вбивства дитячого письменника в Ізюмі

Володимир Вакуленко. Фото: Wikipedia

Заданими поліції росіяни викрали дитячого письменника Володимира Вакуленка прямо з дому разом із хворим сином. Через деякий час їх повернули, але згодом чоловіка знову забрали, вже самого, після чого родичі про нього нічого не чули.

Про це розповідає керівник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

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Подробиці вбивства Володимира Вакуленка

22 березня 2022 року озброєні оккупанти приїхали до його будинку та провели там "обшук". Після цього вони затримали письменника та його 14-річного сина. Окупанти відвезли їх до свого місця дислокації та намагалися схилити письменника до співпраці "з новою владою".

Отримавши відмову, вони змусили чоловіка зняти з себе одяг для виявлення на його тілі татуювань з українською символікою. Вдруге отримавши відмову, російські загарбники відвезли назад письменника разом із його сином.

Проте 24 березня окупанти знову повернулись, і на цей раз "задержали" тільки письменника. Також вони забрали рюкзак Вакуленко з шевронами ЗСУ та "АЗОВ", який чоловік носив із собою навіть під час окупації, відстоюючи власну проукраїнську позицію.

Вижити письменнику не вдалося – окупанти вбили його, а тіло ми знайшли рік тому на місці масового поховання, під номером 319.

Місце поховання Володимира Вакуленка. Фото: Сергій Болвінов / Facebook

Експертизи підтвердили, що це саме Володимир Вакуленко. В його тілі знайшли кулі від пістолету Макарова.

"Нам вдалося з’ясувати – після викрадення Вакуленка допитували та катували. Стріляли біля ніг та змушували піти на співпрацю. Та після всіх знущань письменника посадили до автомобіля Ford Transit з маркуванням Z і повезли вбивати", — розповідає Болвінов.

Куля, яку витягли з тіла Володимира Вакуленка. Фото: Сергій Болвінов / Facebook

Місце вбивства Володимира Вакуленка. Фото: Сергій Болвінов / Facebook 1 / 2

Розстрілювали письменника з пістолета калібру 9 мм – три постріли в тулуб та передпліччя. Володимир Вакуленко помер на місці.

Встановлені вбивці

Нагадаємо, що слідством встановлено двох злочинців, які вбили письменника. Обидва підозрюваних проходять військову службу у 4-ій роті 4-го батальйону 204-го стрілецького полку мобілізаційного резерву ЛНР 2-го армійського корпусу 8-ої загальновійськової армії Південного воєнного округу ЗС РФ та є уродженцями м. Луганськ. 33-річний є командиром цієї роти з позивним "Лев", інший — його підлеглий, кулеметник на прізвисько "Удод". За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури їм заочно повідомлено про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Фото одного з встановлених вбивць. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Фото одного з встановлених вбивць. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram 1 / 2

Також ми писали про те, що 57 тіл з масового поховання в Ізюмі досі не ідентифікували.