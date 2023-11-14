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Правоохранители рассказали о подробностях убийства детского писателя Владимира Вакуленко в Изюме.

14 ноября 2023 14:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Правоохранители рассказали подробности убийства детского писателя в Изюме
Владимир Вакуленко. Фото: Wikipedia
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

По данным полиции россияне похитили детского писателя Владимира Вакуленко прямо из дома вместе с больным сыном. Через некоторое время их вернули, но впоследствии мужчину снова забрали, уже самого, после чего родственники о нем ничего не слышали.

Об этом говорит руководитель Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

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Подробности убийства Владимира Вакуленко

22 марта 2022 года вооруженные оккупанты приехали в его дом и провели там "обыск". После этого они задержали писателя и его 14-летнего сына. Оккупанты отвезли их в свое место дислокации и пытались склонить писателя к сотрудничеству "с новой властью".

Получив отказ, они заставили мужчину снять одежду для обнаружения на его теле татуировок с украинской символикой. Второй раз получив отказ, русские захватчики отвезли назад писателя вместе с его сыном.

Однако 24 марта оккупанты снова вернулись, и на этот раз "задержали" только писателя. Также они забрали рюкзак Вакуленко с шевронами ВСУ и "АЗОВ", который мужчина носил с собой даже во время оккупации, отстаивая проукраинскую позицию.

Выжить писателю не удалось – оккупанты убили его, а тело мы нашли год назад на месте массового захоронения, под номером 319.

На картинке может быть: дерево
Место захоронения Владимира Вакуленко. Фото: Сергей Болвинов / Facebook

Экспертизы подтвердили, что это Владимир Вакуленко. В его теле обнаружили пули от пистолета Макарова.

"Нам удалось выяснить – после угона Вакуленко допрашивали и пытали. Стреляли у ног и заставляли пойти на сотрудничество. Но после всех издевательств писателя посадили в автомобиль Ford Transit с маркировкой Z и повезли убивать", — рассказывает Болвинов.

  • Пуля, извлеченная из тела Владимира Вакуленко. Фото: Сергей Болвинов / Facebook
  • Место убийства Владимира Вакуленко. Фото: Сергей Болвинов / Facebook
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Расстреливали писателя из пистолета калибра 9 мм – три выстрела в туловище и предплечье. Владимир Вакуленко скончался на месте.

Установленные убийцы

Напомним, что следствием установлены двое преступников, убивших писателя . Оба подозреваемых проходят военную службу в 4-й роте 4-го батальона 204-го стрелкового полка мобилизационного резерва ЛНР 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ и являются уроженцами г. Луганска. 33-летний является командиром этой роты с позывным "Лев", другой - его подчиненный, пулеметчик по прозвищу "Удод". При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры им заочно было сообщено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны.

  • Фото одного из установленных убийц. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Фото одного из установленных убийц. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
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Также мы писали о том, что 57 тел по массовому захоронению в Изюме до сих пор не идентифицировали .

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