Погода в Харкові та по області 7 березня — детальний прогноз

Весняна погода. Фото: Новини.LIVE

У п’ятницю, 7 березня, в Харкові очікується тепла погода — буде мінлива хмарність без опадів. Протягом доби атмосферний тиск залишатиметься стабільним, а рівень вологості змінюватиметься від помірного до підвищеного.

Про це повідомляє пресслужба Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

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Прогноз погоди у Харківській області 7 березня

Температурна карта України 7 березня. Фото: Метепост

Вночі у Харківській області прогнозується від +5°C до +8°C, а вдень температура підніметься до +14...+16°C. Ввечері повітря поступово охолоджуватиметься до +7°C.

Очікується північно-західний вітер із швидкістю 7–12 м/с, місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Прогноз погоди у Харкові 7 березня

Ранок буде прохолодним, температура коливатиметься в межах +5...+8°C. Вітер дмухатиме зі швидкістю 4–6 м/с, без опадів.

День стане найтеплішим періодом доби – до +14...+16°C. Небо проясниться.

Вечір буде прохолодним, температура поступово знизиться до +7°C. Вологість повітря підвищуватиметься, але опадів не очікується.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко назвала регіони, де потепліє до +18°C.

Тим часом астросиноптики склали прогноз магнітних бур на Сонці впродовж березня і назвали найнебезпечніші дати для метеозалежних.