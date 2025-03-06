Погода в Харькове и по области 7 марта - подробный прогноз

Весенняя погода. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 7 марта, в Харькове ожидается теплая погода - будет переменная облачность без осадков. В течение суток атмосферное давление будет оставаться стабильным, а уровень влажности будет меняться от умеренного до повышенного.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды в Харьковской области 7 марта

Температурная карта Украины 7 марта. Фото: Метепост

Ночью в Харьковской области прогнозируется от +5°C до +8°C, а днем температура поднимется до +14...+16°C. Вечером воздух постепенно будет охлаждаться до +7°C.

Ожидается северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Харькове 7 марта

Утро будет прохладным, температура будет колебаться в пределах +5...+8°C. Ветер будет дуть со скоростью 4-6 м/с, без осадков.

День станет самым теплым периодом суток — до +14...+16°C. Небо прояснится.

Вечер будет прохладным, температура постепенно снизится до +7°C. Влажность воздуха будет повышаться, но осадков не ожидается.

Напомним, синоптик Наталья Диденко назвала регионы, где потеплеет до +18°C.

Тем временем астросиноптики составили прогноз магнитных бурь на Солнце в течение марта и назвали самые опасные даты для метеозависимых.