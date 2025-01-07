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Прийде весняне тепло — прогноз погоди у Харкові на завтра

7 січня 2025 14:13
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Харкові на завтра 8 січня — прогноз від синоптиків
Тепла вітряна погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У Харкові та по області у середу, 8 січня, прогнозують хмарну погоду. Позначки термометра сягнуть плюсових покажчиків, місцями можливі опади.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Уночі значних опадів не передбачається, проте вдень можливий невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря коливатиметься від 0 до +5°C уночі та від +5 до +10°C удень.

Прогноз погоди в Харкові 8 січня

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Погодинний прогноз погоди у Харкові 8 січня. Фото: скриншот

У Харкові вночі також без істотних опадів, а вдень можливий невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря складатиме +2...+4°C уночі та +7...+9°C удень.

Синоптики попереджають про вітряну та вологу погоду у Харкові в денний час.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила українців про значне потепління в усіх регіонах України і назвала дату, коли знов буде холодно.

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