Погода в Харькове на завтра 8 января — прогноз от синоптиков

Теплая ветреная погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Харькове и по области в среду, 8 января, прогнозируют облачную погоду. Отметки термометра достигнут плюсовых показателей, местами возможны осадки.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода в Харьковской области 8 января

Ночью значительных осадков не предвидится, однако днем возможен небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +5°C ночью и от +5 до +10°C днем.

Прогноз погоды в Харькове 8 января

Почасовой прогноз погоды в Харькове 8 января. Фото: скриншот

В Харькове ночью также без существенных осадков, а днем возможен небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха составит +2...+4°C ночью и +7...+9°C днем.

Синоптики предупреждают о ветреной и влажной погоде в Харькове в дневное время.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев означительном потеплении во всех регионах Украины и назвала дату, когда снова будет холодно.

Тем временем в США оправляются от мощной смертоносной снежной бури.