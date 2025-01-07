Погода в Харькове на завтра 8 января — прогноз от синоптиков

Придет весеннее тепло — прогноз погоды в Харькове на завтра
В Харькове и по области в среду, 8 января, прогнозируют облачную погоду. Отметки термометра достигнут плюсовых показателей, местами возможны осадки.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода в Харьковской области 8 января
Ночью значительных осадков не предвидится, однако днем возможен небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +5°C ночью и от +5 до +10°C днем.
Прогноз погоды в Харькове 8 января
В Харькове ночью также без существенных осадков, а днем возможен небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха составит +2...+4°C ночью и +7...+9°C днем.
Синоптики предупреждают о ветреной и влажной погоде в Харькове в дневное время.
Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев означительном потеплении во всех регионах Украины и назвала дату, когда снова будет холодно.
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