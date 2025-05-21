Бої за Вовчанськ — прикордонник відмовився захищати місто й отримав вирок суду

Затриманий військовий. Фото: Varta1

У Чугуївському районі Харківської області прикордонника покарали за відмову вирушити на бойову позицію під час воєнного стану. Суд вирішив не призначати йому тюремне ув’язнення.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як йдеться у матеріалах справи, військовослужбовець, який проходив службу за мобілізацією на посаді гранатометника, 2 вересня 2024 року перебував на тимчасовій базі свого підрозділу.

Близько 12:20 він отримав розпорядження вирушити до позиції з умовною назвою "Поліція", що розташована у місті Вовчанськ, де його відділення мало забезпечити оборону.

Наказ надав прямий командир — майор — згідно з бойовим розпорядженням. Проте військовий категорично відмовився його виконувати, попри умови воєнного стану та вимоги військового законодавства.

У суді обвинувачений визнав провину повністю, розкаявся та підтвердив усі обставини.

Рішення суду

Враховуючи щире каяття та співпрацю зі слідством, суд вирішив не призначати йому тюремне ув’язнення, а направити для проходження служби в дисциплінарному батальйоні строком на два роки.

Суд зазначив, що дії військового підпадають під частину 4 статті 402 Кримінального кодексу України — відмова виконати наказ в умовах воєнного стану.

А у Хмельницькій області судили старшого солдата, який вдарив іншого військового ножем у живіт.

Також ми писали, що на Одещині раніше вже судимий військовий прокрадався у чужі домоволодіння та здійснював крадіжки.