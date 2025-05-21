Бои за Волчанск - пограничник отказался защищать город и получил приговор суда

Пограничник отказался защищать Волчанск — как его наказал суд
В Чугуевском районе Харьковской области пограничника наказали за отказ отправиться на боевую позицию во время военного положения. Суд решил не назначать ему тюремное заключение.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Как говорится в материалах дела, военнослужащий, который проходил службу по мобилизации в должности гранатометчика, 2 сентября 2024 года находился на временной базе своего подразделения.
Около 12:20 он получил распоряжение отправиться к позиции с условным названием "Полиция", расположенной в городе Волчанск, где его отделение должно было обеспечить оборону.
Приказ отдал прямой командир — майор — согласно боевому распоряжению. Однако военный категорически отказался его выполнять, несмотря на условия военного положения и требования военного законодательства.
В суде обвиняемый признал вину полностью, раскаялся и подтвердил все обстоятельства.
Решение суда
Учитывая искреннее раскаяние и сотрудничество со следствием, суд решил не назначать ему тюремное заключение, а направить для прохождения службы в дисциплинарном батальоне сроком на два года.
Суд отметил, что действия военного подпадают под часть 4 статьи 402 Уголовного кодекса Украины — отказ выполнить приказ в условиях военного положения.
А в Хмельницкой области судили старшего солдата, который ударил другого военного ножом в живот.
Также мы писали, что в Одесской области ранее уже судимый военный прокрадывался в чужие домовладения и совершал кражи.
Читайте Новини.LIVE!