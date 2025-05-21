Бои за Волчанск - пограничник отказался защищать город и получил приговор суда

Задержанный военный. Фото: Varta1

В Чугуевском районе Харьковской области пограничника наказали за отказ отправиться на боевую позицию во время военного положения. Суд решил не назначать ему тюремное заключение.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Как говорится в материалах дела, военнослужащий, который проходил службу по мобилизации в должности гранатометчика, 2 сентября 2024 года находился на временной базе своего подразделения.

Около 12:20 он получил распоряжение отправиться к позиции с условным названием "Полиция", расположенной в городе Волчанск, где его отделение должно было обеспечить оборону.

Приказ отдал прямой командир — майор — согласно боевому распоряжению. Однако военный категорически отказался его выполнять, несмотря на условия военного положения и требования военного законодательства.

В суде обвиняемый признал вину полностью, раскаялся и подтвердил все обстоятельства.

Решение суда

Учитывая искреннее раскаяние и сотрудничество со следствием, суд решил не назначать ему тюремное заключение, а направить для прохождения службы в дисциплинарном батальоне сроком на два года.

Суд отметил, что действия военного подпадают под часть 4 статьи 402 Уголовного кодекса Украины — отказ выполнить приказ в условиях военного положения.

А в Хмельницкой области судили старшего солдата, который ударил другого военного ножом в живот.

Также мы писали, что в Одесской области ранее уже судимый военный прокрадывался в чужие домовладения и совершал кражи.