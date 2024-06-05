Евакуація прийшла — під Вовчанськом прикордонники взяли в полон пораненого окупанта

Прикордонники під Вовчанськом взяли в полон пораненого окупанта, якого кинули під час втечі
Українські прикордонники у Вовчанську Харківської області взяли в полон пораненого російського солдата. Окупанта кинули свої ж побратими під час відступу і той три тижні чекав евакуації.
Кадри унікальної події показали у пресслужбі ДПСУ у середу, 5 червня.
Прикордонники взяли в полон пораненого окупанта
Як розповів сам 34-річний полонений стрілець з Тверської області Росії, воювати в Україну поїхав через гроші. Його підрозділ перетнув кордон з Харківщиною 10 травня.
Через два дні їхній пункт базування накрило дроном. Пораненого бійця кинули свої ж товариші по службі в одній з будівель напівруйнованого міста під час втечі.
"Мене поранило в руку, в боку досі лишився уламок. Сказали, щоб я лишався тут, зброю забрали. Ну я думав, мене заберуть", — розповідає полонений.
В ДПСУ додали, що прикордонники "Сталевого кордону" у Вовчанську також відбили чотири ворожі вогневі позиції, знищивши шість російських бійців.
Нагадаємо, раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявляв, що поблизу Вовчанська ЗСУ взяли в полон 60 окупантів.
Також українські прикордонники показали кадри майстерної роботи дронів-камікадзе, які зупинили ворожу колону неподалік від майже зруйнованого міста.
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