Евакуація прийшла — під Вовчанськом прикордонники взяли в полон пораненого окупанта

Прикордонник вилучає документи окупанта. Фото: скриншот

Українські прикордонники у Вовчанську Харківської області взяли в полон пораненого російського солдата. Окупанта кинули свої ж побратими під час відступу і той три тижні чекав евакуації.

Кадри унікальної події показали у пресслужбі ДПСУ у середу, 5 червня.

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Прикордонники взяли в полон пораненого окупанта

Як розповів сам 34-річний полонений стрілець з Тверської області Росії, воювати в Україну поїхав через гроші. Його підрозділ перетнув кордон з Харківщиною 10 травня.

Через два дні їхній пункт базування накрило дроном. Пораненого бійця кинули свої ж товариші по службі в одній з будівель напівруйнованого міста під час втечі.

"Мене поранило в руку, в боку досі лишився уламок. Сказали, щоб я лишався тут, зброю забрали. Ну я думав, мене заберуть", — розповідає полонений.

В ДПСУ додали, що прикордонники "Сталевого кордону" у Вовчанську також відбили чотири ворожі вогневі позиції, знищивши шість російських бійців.

Нагадаємо, раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявляв, що поблизу Вовчанська ЗСУ взяли в полон 60 окупантів.

Також українські прикордонники показали кадри майстерної роботи дронів-камікадзе, які зупинили ворожу колону неподалік від майже зруйнованого міста.