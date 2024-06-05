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Прикордонники під Вовчанськом взяли в полон пораненого окупанта, якого кинули під час втечі

5 червня 2024 15:19
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Евакуація прийшла — під Вовчанськом прикордонники взяли в полон пораненого окупанта
Прикордонник вилучає документи окупанта. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Українські прикордонники у Вовчанську Харківської області взяли в полон пораненого російського солдата. Окупанта кинули свої ж побратими під час відступу і той три тижні чекав евакуації. 

Кадри унікальної події показали у пресслужбі ДПСУ у середу, 5 червня. 

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Прикордонники взяли в полон пораненого окупанта

Як розповів сам 34-річний полонений стрілець з Тверської області Росії, воювати в Україну поїхав через гроші. Його підрозділ перетнув кордон з Харківщиною 10 травня.

Через два дні їхній пункт базування накрило дроном. Пораненого бійця кинули свої ж товариші по службі в одній з будівель напівруйнованого міста під час втечі. 

"Мене поранило в руку, в боку досі лишився уламок. Сказали, щоб я лишався тут, зброю забрали. Ну я думав, мене заберуть", — розповідає полонений. 

В ДПСУ додали, що прикордонники "Сталевого кордону" у Вовчанську також відбили чотири ворожі вогневі позиції, знищивши шість російських бійців.

Нагадаємо, раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявляв, що поблизу Вовчанська ЗСУ взяли в полон 60 окупантів.

Також українські прикордонники показали кадри майстерної роботи дронів-камікадзе, які зупинили ворожу колону неподалік від майже зруйнованого міста. 

російські війська
полонені
війна в Україні
прикордонники
Харківська область
ДПСУ
поранення

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