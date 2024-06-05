Эвакуация пришла — под Волчанском пограничники взяли в плен раненого оккупанта

Пограничник изымает документы оккупанта. Фото: скриншот

Украинские пограничники в Волчанске Харьковской области взяли в плен раненого русского солдата. Оккупанта бросили свои же собратья во время отступления, и он три недели ждал эвакуации.

Кадры уникального события показали в пресс-службе ГПСУ в среду, 5 июня.

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Пограничники взяли в плен раненого оккупанта

Как рассказал сам 34-летний пленник из Тверской области России, воевать в Украину уехал из-за денег. Его подразделение пересекло границу с Харьковской областью 10 мая.

Через два дня их пункт базирования накрыли дроном. Раненого бойца бросили свои же сослуживцы в одном из зданий полуразрушенного города во время бегства.

"Меня ранило в руку, в боку до сих пор остался обломок. Сказали, чтобы я оставался здесь, оружие забрали. Ну я думал, меня заберут", — рассказывает пленный.

В ГПСУ добавили, что пограничники "Сталевого кордону" в Волчанске также отразили четыре вражеских огневых позиции, уничтожив шесть российских бойцов.

Напомним, ранее представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявлял, что вблизи Волчанского ВСУ взяли в плен 60 оккупантов.

Также украинские пограничники показали кадры мастерской работы дронов-камикадзе, которые остановили вражескую колонну неподалеку от почти разрушенного города.