Прикордонники показали, як окупанти на Харківщині кинули товаришів на полі бою (ВІДЕО)

Прикордонники показали, як окупанти на Харківщині кинули товаришів на полі бою
На Харківщині бійці "Сталевого кордону" за допомогою FPV-дрона вразили автомобіль окупантів. Інше авто з військовими проігнорувало палаючий УАЗ та поїхало в інший бік.
Відео з російськими військовими опубікувала Державна прикордонна служба України.
Взаємовиручка "по-російськи"
На відео можна побачити, як до УАЗ, на який спрямували вогонь прикордонники, наближається інше авто. Однак в останній момент інший російський автомобіль, що був біля цілі, різко змінює напрямок руху та швидко віддаляється.
"До місця влучання під’їхала ворожа "буханка", але розвернулася й щодуху помчалася геть. Хто ще має сумнів у тому, що "русскіє сваіх нє брасают"?" — зазначили в коментарі до відео представники прикордонної служби.
Нагадаємо, що під Іркутськом невідомі підпалили кладовище "вагнерівців".
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