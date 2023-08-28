Прикордонники показали, як окупанти на Харківщині кинули товаришів на полі бою (ВІДЕО)

Російські військові (фото ілюстративне). Фото: РІА Новини

На Харківщині бійці "Сталевого кордону" за допомогою FPV-дрона вразили автомобіль окупантів. Інше авто з військовими проігнорувало палаючий УАЗ та поїхало в інший бік.

Відео з російськими військовими опубікувала Державна прикордонна служба України.

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На відео можна побачити, як до УАЗ, на який спрямували вогонь прикордонники, наближається інше авто. Однак в останній момент інший російський автомобіль, що був біля цілі, різко змінює напрямок руху та швидко віддаляється.

"До місця влучання під’їхала ворожа "буханка", але розвернулася й щодуху помчалася геть. Хто ще має сумнів у тому, що "русскіє сваіх нє брасают"?" — зазначили в коментарі до відео представники прикордонної служби.

Нагадаємо, що під Іркутськом невідомі підпалили кладовище "вагнерівців".

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