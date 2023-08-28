Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Прикордонники показали, як окупанти на Харківщині кинули товаришів на полі бою arrow

Прикордонники показали, як окупанти на Харківщині кинули товаришів на полі бою

28 серпня 2023 17:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Прикордонники показали, як окупанти на Харківщині кинули товаришів на полі бою (ВІДЕО)
Російські військові (фото ілюстративне). Фото: РІА Новини
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

На Харківщині бійці "Сталевого кордону" за допомогою FPV-дрона вразили автомобіль окупантів. Інше авто з військовими проігнорувало палаючий УАЗ та поїхало в інший бік. 

Відео з російськими військовими опубікувала Державна прикордонна служба України.

Читайте також:

Взаємовиручка "по-російськи"

На відео можна побачити, як до УАЗ, на який спрямували вогонь прикордонники, наближається інше авто. Однак в останній момент інший російський автомобіль, що був біля цілі, різко змінює напрямок руху та швидко віддаляється.

"До місця влучання під’їхала ворожа "буханка", але розвернулася й щодуху помчалася геть. Хто ще має сумнів у тому, що "русскіє сваіх нє брасают"?" — зазначили в коментарі до відео представники прикордонної служби.

Нагадаємо, що під Іркутськом невідомі підпалили кладовище "вагнерівців"

Також ми писали про те, що у мережі показали вражаючу роботу бійців "Сафарі", які зачищають Кліщіївку від окупантів. 

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Головні новини України 27 серпня: проведення парламентських виборів та просування ЗСУ

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз