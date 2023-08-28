Пограничники показали, как оккупанты в Харьковской области бросили товарищей на поле боя (ВИДЕО)

Российские военные (фото иллюстративное). Фото: РИА Новости

В Харьковской области бойцы "Стальной границы" с помощью FPV-дрона поразили автомобиль оккупантов. Другой автомобиль с военными проигнорировал горящий УАЗ и поехал в другую сторону.

Видео с российскими военными опубликовала Государственная пограничная служба Украины.

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На видео можно увидеть, как к УАЗу, на который направили огонь пограничники, приближается другой автомобиль. Однако в последний момент другое, находившееся возле цели, российское авто резко меняет направление движения и быстро удаляется.

"К месту попадания подъехала вражеская "буханка", но развернулась и со всех ног помчалась прочь. Кто еще сомневается в том, что "русские своих не брасают"?" — отметили в комментарии к видео представители пограничной службы.

Напомним, что под Иркутском неизвестные подожгли кладбище "вагнеровцев".

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