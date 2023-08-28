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Пограничники показали, как оккупанты в Харьковской области бросили товарищей на поле боя

28 августа 2023 17:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Пограничники показали, как оккупанты в Харьковской области бросили товарищей на поле боя (ВИДЕО)
Российские военные (фото иллюстративное). Фото: РИА Новости
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Харьковской области бойцы "Стальной границы" с помощью FPV-дрона поразили автомобиль оккупантов. Другой автомобиль с военными проигнорировал горящий УАЗ и поехал в другую сторону.

Видео с российскими военными опубликовала Государственная пограничная служба Украины.

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На видео можно увидеть, как к УАЗу, на который направили огонь пограничники, приближается другой автомобиль. Однако в последний момент другое, находившееся возле цели, российское авто резко меняет направление движения и быстро удаляется.

"К месту попадания подъехала вражеская "буханка", но развернулась и со всех ног помчалась прочь. Кто еще сомневается в том, что "русские своих не брасают"?" — отметили в комментарии к видео представители пограничной службы.

Напомним, что под Иркутском неизвестные подожгли кладбище "вагнеровцев".

Также мы писали о том, что в сети показали впечатляющую работу бойцов "Сафари", которые зачищают Клищеевку от оккупантов.

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