Прикордонники показали, як скидами знищують окупантів у Харківській області

Знищення окупантів у Харківській області. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники продовжують професійно знищувати російських окупантів. Вони показали ефектну роботу по противнику у Харківській області.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у суботу, 13 квітня.

Читайте також:

Знищення окупантів у Харківській області

На відео можна побачити, як українські прикордонники завдають ударів по позиціях російських загарбників.

Знищення окупантів у Харківській області. Фото: скриншот з відео

"Так, скидами на позиції окупантів працюють прикордонники-аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Помста" на Харківщині", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські бійці показали, як виконали низку точних ударів по складах та техніці російського угруповання. Захисники били по об'єктах, які забезпечували окупаційні сили на південному напрямку.

Також українські захисники продовжують нищити ворожу армію та її техніку на нашій землі. Так, прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" вдарили по групі піхоти окупантів у Донецькій області.