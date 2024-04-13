Пограничники показали, как сбросами уничтожают оккупантов в Харьковской области

Уничтожение оккупантов в Харьковской области. Фото: скриншот с видео

Украинские пограничники продолжают профессионально уничтожать российских оккупантов. Они показали эффектную работу по противнику в Харьковской области.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в субботу, 13 апреля.

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Уничтожение оккупантов в Харьковской области

На видео можно увидеть, как украинские пограничники наносят удары по позициям российских захватчиков.

Уничтожение оккупантов в Харьковской области. Фото: скриншот с видео

"Так, сбросами на позиции оккупантов работают пограничники-аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Месть" в Харьковской области", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские бойцы показали, как выполнили ряд точных ударов по составам и технике российской группировки. Защитники били по объектам, которые обеспечивали оккупационные силы на южном направлении.

Также украинские защитники продолжают уничтожать вражескую армию и ее технику на нашей земле. Так, пограничники бригады Гвардии наступления "Месть" ударили по группе пехоты оккупантов в Донецкой области.