Прикордонники показали жорстку атаку на бліндаж окупантів у Харківській області

Удар по російському бліндажі у Харківській області. Фото: скриншот

Прикордонники бригади "Гвардії наступу" показали атаку на бліндаж російських окупантів. Вони вдарили по ворогу у Харківській області.

Відео опублікувала Державна прикордонна служба України у п'ятницю, 1 березня.

Читайте також:

Атака на бліндаж окупантів

Для удару по противнику прикордонники "Гвардії наступу" використали ударний дрон.

Внаслідок атаки загинув один російський загарбник, ще одного було поранено.

Нагадаємо, полк "Азов" Національної гвардії України щодня ліквідує російських загарбників та знищує військову техніку супротивника. Нещодавно спецпідрозділ полку показав кадри роботи на самохідках M109L.

Також бійці полку "Азов" показали, як розвідники штурмують позиції росіян. Події відбувалися на Кремінському напрямі.