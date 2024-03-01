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Пограничники показали жесткую атаку на блиндаж оккупантов в Харьковской области

1 марта 2024 13:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Пограничники показали жесткую атаку на блиндаж оккупантов в Харьковской области
Удар по российскому блиндажу в Харьковской области. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Пограничники бригады "Гвардии наступления" показали атаку на блиндаж российских оккупантов. Они ударили по врагу в Харьковской области.

Видео опубликовала Государственная пограничная служба Украины в пятницу, 1 марта.

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Для удара по противнику пограничники "Гвардии наступления" использовали ударный дрон.

В результате атаки погиб один российский захватчик, еще один был ранен.

Напомним, что полк "Азов" Национальной гвардии Украины ежедневно ликвидирует российских захватчиков и уничтожает военную технику противника. Недавно спецподразделение полка показало кадры работы на самоходках M109L.

Также бойцы полка "Азов" показали, как разведчики штурмуют позиции россиян. События происходили на Кременском направлении.

война
Украина
пограничники
Харьковская область
оккупанты
дроны
ГПСУ

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