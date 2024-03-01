Пограничники показали жесткую атаку на блиндаж оккупантов в Харьковской области
Пограничники бригады "Гвардии наступления" показали атаку на блиндаж российских оккупантов. Они ударили по врагу в Харьковской области.
Видео опубликовала Государственная пограничная служба Украины в пятницу, 1 марта.
Атака на блиндаж оккупантов
Для удара по противнику пограничники "Гвардии наступления" использовали ударный дрон.
В результате атаки погиб один российский захватчик, еще один был ранен.
Напомним, что полк "Азов" Национальной гвардии Украины ежедневно ликвидирует российских захватчиков и уничтожает военную технику противника. Недавно спецподразделение полка показало кадры работы на самоходках M109L.
Также бойцы полка "Азов" показали, как разведчики штурмуют позиции россиян. События происходили на Кременском направлении.
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