Пограничники показали жесткую атаку на блиндаж оккупантов в Харьковской области

Удар по российскому блиндажу в Харьковской области. Фото: скриншот

Пограничники бригады "Гвардии наступления" показали атаку на блиндаж российских оккупантов. Они ударили по врагу в Харьковской области.

Видео опубликовала Государственная пограничная служба Украины в пятницу, 1 марта.

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Для удара по противнику пограничники "Гвардии наступления" использовали ударный дрон.

В результате атаки погиб один российский захватчик, еще один был ранен.

Напомним, что полк "Азов" Национальной гвардии Украины ежедневно ликвидирует российских захватчиков и уничтожает военную технику противника. Недавно спецподразделение полка показало кадры работы на самоходках M109L.

Также бойцы полка "Азов" показали, как разведчики штурмуют позиции россиян. События происходили на Кременском направлении.