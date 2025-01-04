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Прикордонники показали знищення російської техніки на Куп'янщині

4 січня 2025 13:13
Анастасія Постоєнко - Редактор
Бригада Помста показала відео дронових атак по російській техніці
Запуск дрона. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Бійці бригади "Помста" продовжують винищувати російські окупаційні війська у Харківській області. Так, на Куп'янському напрямку вдалося знищити велику кількість техніки та допоміжні засоби противника.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

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Вибух після скиду боєприпасу. Фото: скриншот

Бійці повідомили, що на Куп’янському напрямку ударні дрони прикордонників бригади "Помста"  за тиждень знищили вагому кількість техніки.

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Підліт дрона до ворожої техніки. Фото: скриншот
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Вибух. Фото: скриншот

Серед них: танк, гармата, два МТ-ЛБ, п'ять автівок, три міномети. Крім того, вдалося спалити три пункти управління БпЛА, шість складів боєприпасів, два генератори та три системи Starlink.

Нагадаємо, нещодавно Повітряні сили ЗСУ показали відео, як збивали російські повітряні цілі в небі у новорічну ніч.

Бійці 5-ї штурмової бригади показали блискучу атаку по точці злету російських ударних безпілотників. 

прикордонники Харківська область дрони FPV-дрони Загін "Помста" бойові дії

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