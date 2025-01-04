Бригада Помста показала видео дроновых атак по российской технике

Запуск дрона. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Бойцы бригады "Помста" продолжают истреблять российские оккупационные войска в Харьковской области. Так, на Купянском направлении удалось уничтожить большое количество техники и вспомогательные средства противника.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

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Взрыв после сброса боеприпаса. Фото: скриншот

Бойцы сообщили, что на Купянском направлении ударные дроны пограничников бригады "Помста" за неделю уничтожили весомое количество техники.

Подлет дрона к вражеской технике. Фото: скриншот

Взрыв. Фото: скриншот

Среди них танк, пушка, два МТ-ЛБ, пять автомобилей, три миномета. Кроме того, удалось сжечь три пункта управления БпЛА, шесть складов боеприпасов, два генератора и три системы Starlink.

Напомним, недавно Воздушные силы ВСУ показали видео, как сбивали российские воздушные цели в небе в новогоднюю ночь.

Бойцы 5-й штурмовой бригады показали блестящую атаку по точке взлета российских ударных беспилотников.