Бригада Помста показала видео дроновых атак по российской технике

Пограничники показали уничтожение российской техники на Купянщине
Бойцы бригады "Помста" продолжают истреблять российские оккупационные войска в Харьковской области. Так, на Купянском направлении удалось уничтожить большое количество техники и вспомогательные средства противника.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
Что удалось уничтожить оккупантам
Бойцы сообщили, что на Купянском направлении ударные дроны пограничников бригады "Помста" за неделю уничтожили весомое количество техники.
Среди них танк, пушка, два МТ-ЛБ, пять автомобилей, три миномета. Кроме того, удалось сжечь три пункта управления БпЛА, шесть складов боеприпасов, два генератора и три системы Starlink.
Напомним, недавно Воздушные силы ВСУ показали видео, как сбивали российские воздушные цели в небе в новогоднюю ночь.
Бойцы 5-й штурмовой бригады показали блестящую атаку по точке взлета российских ударных беспилотников.
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