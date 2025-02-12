Прикордонники показали, як знищили три гармати РФ на Харківщині

Гармата окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських окупантів та їхню техніку на нашій землі. Так, прикордонники знищили російське озброєння на Куп'янському напрямку.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у середу, 12 лютого.

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Знищення техніки окупантів

Оператори FPV-дронів зі складу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" влучно відпрацювали по ворогу на Куп’янському напрямку.

Захисникам вдалося знищити три радянські гармати калібру 152 міліметрів. На відео видно, як дрони підлітають до техніки та влучають в неї.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, оператори ударних дронів бригади "Помста" завдали удару по позиціях окупантів на Краматорському напрямку.

А військові підрозділу спеціального призначення ГУР показали відео, як знищували російські об'єкти та проводили зачистку від піхоти.