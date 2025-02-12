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Пограничники "Помсты" уничтожили три пушки РФ на Харьковщине

12 февраля 2025 12:33
Евгения Брюховецкая - редактор
Пограничники показали, как уничтожили три пушки РФ на Харьковщине
Пушка оккупантов. Фото: скриншот из видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей земле. Так, пограничники уничтожили российское вооружение на Купянском направлении.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в среду, 12 февраля.

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Операторы FPV-дронов из состава РУБпАК "Фенікс" бригады "Помста" точно отработали по врагу на Купянском направлении.

Защитникам удалось уничтожить три советские пушки калибра 152 миллиметров. На видео видно, как дроны подлетают к технике и попадают в нее.

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Скриншот поста ГПСУ

Напомним, операторы ударных дронов бригады "Помста" нанесли удар по позициям оккупантов на Краматорском направлении.

А военные подразделения специального назначения ГУР показали видео, как уничтожали российские объекты и проводили зачистку от пехоты.

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