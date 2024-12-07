Прикордонники показали відео ударів дронами по окупантах на Харківщині

Прикордонники роздали "подарунки" дроном окупантам на Харківщині
Прикордонники показали на відео, як ефектно застосували дрони проти окупантів на Харківському напрямку. Відтак вдалося завдати нищівних ударів по позиціях ворога.
Відео оприлюднила пресслужба ДПСУ.
Удари по окупантах
"Прикордонники-аеророзвідники перетворили позиції окупантів на суцільний хаос. Їхні влучні "подарунки" знищили автівку, п’ять укриттів і польовий склад боєприпасів на Харківському напрямку", — прокоментували бійці.
Нагадаємо, прикордонники також показували, як знищили російський склад з боєприпасами та позиції російських військ під Вовчанськом.
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