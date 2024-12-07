Прикордонники показали відео ударів дронами по окупантах на Харківщині

Підготовка дрона до запуску. Фото ілюстративне: УНІАН

Прикордонники показали на відео, як ефектно застосували дрони проти окупантів на Харківському напрямку. Відтак вдалося завдати нищівних ударів по позиціях ворога.

Відео оприлюднила пресслужба ДПСУ.

Читайте також:

Удари по окупантах

Момент скиду боєприпаса по російських позиціях. Фото: скриншот

Вибух від влучання. Фото: скриншот

Потужність вибуху. Фото: скриншот

"Прикордонники-аеророзвідники перетворили позиції окупантів на суцільний хаос. Їхні влучні "подарунки" знищили автівку, п’ять укриттів і польовий склад боєприпасів на Харківському напрямку", — прокоментували бійці.

Знищення російських позицій. Фото: скриншот

Вибух на тепловізорі. Фото: скриншот

Нагадаємо, прикордонники також показували, як знищили російський склад з боєприпасами та позиції російських військ під Вовчанськом.