Пограничники показали видео ударов дронами по оккупантам в Харьковской области

Пограничники раздали "подарки" дронами оккупантам на Харьковщине
Пограничники показали на видео, как эффектно применили дроны против оккупантов на Харьковском направлении. Следовательно, удалось нанести сокрушительные удары по позициям врага.
Видео обнародовала пресс-служба ГПСУ.
Удары по оккупантам
"Пограничники-аэроразведчики превратили позиции оккупантов в сплошной хаос. Их меткие "подарки" уничтожили автомобиль, пять укрытий и полевой склад боеприпасов на Харьковском направлении", — прокомментировали бойцы.
Напомним, пограничники также показывали, как уничтожили российский склад с боеприпасами и позиции российских войск под Волчанском.
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