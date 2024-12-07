Пограничники показали видео ударов дронами по оккупантам в Харьковской области

Подготовка дрона к запуску. Фото иллюстративное: УНИАН

Пограничники показали на видео, как эффектно применили дроны против оккупантов на Харьковском направлении. Следовательно, удалось нанести сокрушительные удары по позициям врага.

Видео обнародовала пресс-служба ГПСУ.

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Момент сброса боеприпаса по российским позициям. Фото: скриншот

Взрыв от попадания. Фото: скриншот

Мощность взрыва. Фото: скриншот

"Пограничники-аэроразведчики превратили позиции оккупантов в сплошной хаос. Их меткие "подарки" уничтожили автомобиль, пять укрытий и полевой склад боеприпасов на Харьковском направлении", — прокомментировали бойцы.

Уничтожение российских позиций. Фото: скриншот

Взрыв на тепловизоре. Фото: скриншот

Напомним, пограничники также показывали, как уничтожили российский склад с боеприпасами и позиции российских войск под Волчанском.