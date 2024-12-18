Бійці ДПСУ знищили автівки та склад з БК на Харківщині — ефектне відео

Влучання в техніку. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників на нашій землі. Так, прикордонники знищили автомобілі, склад з боєприпасами та укриття окупантів у Харківській області.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у середу, 18 грудня.

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Знищення окупантів

Бійці Харківського прикордонного загону за допомогою безпілотників уразили низку одиниць російської військової техніки на фронті.

На відео видно, як дрони один за одним влучають у дві автівки, укриття та знищують склад з боєприпасами ворога.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, СБУ та Сили оборони знищили російський потяг на Запоріжжі. Противник залишився без 40 цистерн палива вартістю 4 мільйони доларів.

А морські безпілотники ВМС України завдали прицільних ударів по російських цілях у Чорному морі. Знищено системи спостереження на захоплених платформах біля Криму.