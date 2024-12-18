Бойцы ГНСУ уничтожили автомобили и склад из БК в Харьковской области — эффектное видео

Попадание в технику. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать российские захватчики на нашей земле. Так, пограничники уничтожили автомобили, склад с боеприпасами и укрытие оккупантов в Харьковской области.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в среду, 18 декабря.

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Уничтожение оккупантов

Бойцы Харьковского пограничного отряда с помощью беспилотников поразили целый ряд единиц российской военной техники на фронте.

На видео видно, как дроны один за другим попадают в два автомобиля, укрытия и уничтожают склад с боеприпасами врага.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, СБУ и Силы обороны уничтожили российский поезд на Запорожье. Противник остался без 40 цистерн топлива стоимостью 4 миллиона долларов.

А морские беспилотники ВМС Украины нанесли прицельные удары по российским целям в Черном море. Уничтожены системы наблюдения на захваченных платформах возле Крыма.