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Прикордонники уразили ворожу техніку біля Вовчанська — відео

2 листопада 2024 16:28
Євгенія Брюховецька - редактор
Вовчанський напрямок - прикордонники "Гарту" атакували російську техніку
Автомобіль окупантів. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські війська продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Так, прикордонники уразили ворожий транспорт на Вовчанському напрямку.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у суботу, 2 листопада.

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Так, прикордонники бригади "Гарт" за допомогою FPV-дронів уразили на Вовчанському напрямку:

  • ворожі транспортні засоби; 
  • антени зв’язку;
  • гаубицю Д-20;
  • укриття особового складу.

Крім того, було підтверджено знищення щонайменше чотирьох окупантів та ще п'ятеро поранені.

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Скриншот допису ДПСУ

Раніше прикордонники завдали удару по бліндажах російських військових на Харківщині та ліквідували ворожий РЕБ.

Крім того, на Покровському напрямку нацгвардійці знищили групу російських загарбників. 

окупанти Вовчанськ фронт війна в Україні прикордонники Харківська область

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