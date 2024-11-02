Вовчанський напрямок - прикордонники "Гарту" атакували російську техніку

Автомобіль окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські війська продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Так, прикордонники уразили ворожий транспорт на Вовчанському напрямку.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у суботу, 2 листопада.

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Так, прикордонники бригади "Гарт" за допомогою FPV-дронів уразили на Вовчанському напрямку:

ворожі транспортні засоби;

антени зв’язку;

гаубицю Д-20;

укриття особового складу.

Крім того, було підтверджено знищення щонайменше чотирьох окупантів та ще п'ятеро поранені.

Скриншот допису ДПСУ

Раніше прикордонники завдали удару по бліндажах російських військових на Харківщині та ліквідували ворожий РЕБ.

Крім того, на Покровському напрямку нацгвардійці знищили групу російських загарбників.