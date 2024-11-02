Волчанское направление - пограничники "Гарта" атаковали российскую технику

Автомобиль оккупантов. Фото: скриншот с видео

Украинские войска продолжают ликвидировать российские захватчики и их технику на нашей земле. Так, пограничники поразили вражеский транспорт на Волчанском направлении.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в субботу, 2 ноября.

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Так, пограничники бригады "Гарт" с помощью FPV-дронов поразили на Волчанском направлении:

вражеские транспортные средства;

антенны связи;

гаубицу Д-20;

укрытие личного состава.

Кроме того, было подтверждено уничтожение по меньшей мере четырех оккупантов и еще пятеро ранены.

Скриншот поста ГПСУ

Ранее пограничники нанесли удар по блиндажам российских военных в Харьковской области и ликвидировали вражеский РЭБ.

Кроме того, в Покровском направлении нацгвардейцы уничтожили группу российских захватчиков.