Волчанское направление - пограничники "Гарта" атаковали российскую технику

Пограничники поразили вражескую технику возле Волчанска — видео
Украинские войска продолжают ликвидировать российские захватчики и их технику на нашей земле. Так, пограничники поразили вражеский транспорт на Волчанском направлении.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в субботу, 2 ноября.
Удары по оккупантам
Так, пограничники бригады "Гарт" с помощью FPV-дронов поразили на Волчанском направлении:
- вражеские транспортные средства;
- антенны связи;
- гаубицу Д-20;
- укрытие личного состава.
Кроме того, было подтверждено уничтожение по меньшей мере четырех оккупантов и еще пятеро ранены.
Ранее пограничники нанесли удар по блиндажам российских военных в Харьковской области и ликвидировали вражеский РЭБ.
Кроме того, в Покровском направлении нацгвардейцы уничтожили группу российских захватчиков.
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