Бійці ДПСУ знищили техніку та позиції ворога на Харківщині — відео

Знищення техніки. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують знищувати російських загарбників та їхню військову техніку на нашій землі. Так, прикордонники вдарили по окупантах у Харківській області.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у суботу, 19 квітня.

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На відео видно, як українські прикордонники виявили ворожу техніку у Харківській області, яку окупанти намагалися приховати.

Точним влучанням захисники знищили реактивну систему залпового вогню, укриття окупантів, а також будівлю, в якій перебувала піхота РФ.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, вночі ворог атакував Україну ракетами та безпілотниками — сили ППО збили 33 дрони.

Водночас Росія збільшила штурми на Сіверському напрямку, залучивши додаткові підрозділи.