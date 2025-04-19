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Прикордонники вдарили по техніці окупантів на Харківщині — відео

19 квітня 2025 11:10
Євгенія Брюховецька - редактор
Бійці ДПСУ знищили техніку та позиції ворога на Харківщині — відео
Знищення техніки. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські захисники продовжують знищувати російських загарбників та їхню військову техніку на нашій землі. Так, прикордонники вдарили по окупантах у Харківській області.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у суботу, 19 квітня.

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Знищення окупантів

На відео видно, як українські прикордонники виявили ворожу техніку у Харківській області, яку окупанти намагалися приховати.

Точним влучанням захисники знищили реактивну систему залпового вогню, укриття окупантів, а також будівлю, в якій перебувала піхота РФ. 

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Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, вночі ворог атакував Україну ракетами та безпілотниками — сили ППО збили 33 дрони.

Водночас Росія збільшила штурми на Сіверському напрямку, залучивши додаткові підрозділи.

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