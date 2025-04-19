Бійці ДПСУ знищили техніку та позиції ворога на Харківщині — відео

Прикордонники вдарили по техніці окупантів на Харківщині — відео
Українські захисники продовжують знищувати російських загарбників та їхню військову техніку на нашій землі. Так, прикордонники вдарили по окупантах у Харківській області.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у суботу, 19 квітня.
Знищення окупантів
На відео видно, як українські прикордонники виявили ворожу техніку у Харківській області, яку окупанти намагалися приховати.
Точним влучанням захисники знищили реактивну систему залпового вогню, укриття окупантів, а також будівлю, в якій перебувала піхота РФ.
Нагадаємо, вночі ворог атакував Україну ракетами та безпілотниками — сили ППО збили 33 дрони.
Водночас Росія збільшила штурми на Сіверському напрямку, залучивши додаткові підрозділи.
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