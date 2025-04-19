Бойцы ГПСУ уничтожили технику и позиции врага на Харьковщине - видео

Уничтожение техники. Фото: скриншот из видео

Украинские защитники продолжают уничтожать российских захватчиков и их военную технику на нашей земле. Так, пограничники ударили по оккупантам в Харьковской области.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в субботу, 19 апреля.

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На видео видно, как украинские пограничники обнаружили вражескую технику в Харьковской области, которую оккупанты пытались скрыть.

Точным попаданием защитники уничтожили и уничтожили реактивную систему залпового огня, укрытие оккупантов, а также здание, в котором находилась пехота РФ.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, ночью враг атаковал Украину ракетами и беспилотниками — Силы ПВО сбили 33 дрона.

В то же время Россия увеличила штурмы на Северском направлении, привлекая дополнительные подразделения.