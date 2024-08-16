Прикордонники з артилерії розбили ворожі укріплення під Вовчанськом — ефектне відео

Артилерист ДПСУ веде вогонь. Фото: скриншот

Українські прикордонники-артилеристи "Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили російські польові укріплення біля Вовчанська Харківської області. Також було ліквідовано чотирьох російських бійців.

Кадри вогневої роботи підрозділу показали в офіційних соцмережах ДПСУ у п'ятницю, 16 серпня.

Читайте також:

Прикордонники вдарили по позиціях окупантів

Як заявили в ДПСУ, внаслідок бойової роботи було знищено чотирьох російських солдатів, ще двоє ворожих бійців отримали поранення.