Прикордонники з артилерії розбили ворожі укріплення під Вовчанськом — ефектне відео

Прикордонники з артилерії потужно розбили укріплення ворога під Вовчанськом
16 серпня 2024 11:26
Артилерист ДПСУ веде вогонь. Фото: скриншот
Українські прикордонники-артилеристи "Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили російські польові укріплення біля Вовчанська Харківської області. Також було ліквідовано чотирьох російських бійців.
Кадри вогневої роботи підрозділу показали в офіційних соцмережах ДПСУ у п'ятницю, 16 серпня.
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Як заявили в ДПСУ, внаслідок бойової роботи було знищено чотирьох російських солдатів, ще двоє ворожих бійців отримали поранення.
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