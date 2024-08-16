Пограничники по артиллерии разбили вражеские укрепления под Волчанском — эффектное видео

Пограничники из артиллерии мощно разбили укрепления врага под Волчанском
16 августа 2024 11:26
Артиллерист ГПСУ ведет огонь. Фото: скриншот
Украинские пограничники-артиллеристы "Гвардії наступу "Сталевий кордон" уничтожили российские полевые укрепления возле Волчанска Харьковской области. Также были ликвидированы четыре российских бойца.
Кадры огневой работы подразделения показали в официальных соцсетях ГПСУ в пятницу, 16 августа.
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Как заявили в ГПСУ, в результате боевой работы были уничтожены четыре российских солдата, еще двое вражеских бойцов получили ранения.
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