Пограничники по артиллерии разбили вражеские укрепления под Волчанском — эффектное видео

Артиллерист ГПСУ ведет огонь. Фото: скриншот

Украинские пограничники-артиллеристы "Гвардії наступу "Сталевий кордон" уничтожили российские полевые укрепления возле Волчанска Харьковской области. Также были ликвидированы четыре российских бойца.

Кадры огневой работы подразделения показали в официальных соцсетях ГПСУ в пятницу, 16 августа.

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Как заявили в ГПСУ, в результате боевой работы были уничтожены четыре российских солдата, еще двое вражеских бойцов получили ранения.