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Прикордонники зачистили позиції окупантів на Харківщині — відео

10 січня 2025 11:11
Карина Приходько - Редактор
Бої на Харківщині — прикордонники зачистили позиції росіян
Удар по позиціях окупантів. Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

Українські прикордонники бригади "Гарт" провели зачистку російських позицій на Вовчанському напрямку. Росіяни не змогли відбитися від нальоту безпілотників бійців Сил оборони.

Про це повідомили у Держприкордослужбі та показали відповідне відео.

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Повідомляється, що мінометники та оператори дронів підрозділу "Скорпіон" бригади "Гарт" на Вовчанському напрямку провели зачистку ворожих позицій. Під удар потрапили місця зосередження особового складу противника, системи зв’язку і транспортні засоби.

"В одному з випадків окупантам вдалося помітити FPV-дрон наших бійців, вони почали від нього відстрілюватися з автоматичної зброї, але "пташці" прикордонників це не завадило довести справу до кінця — автівку загарбників було знищено, двох окупантів знешкоджено", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, нещодавно бійці ССО знищили п'ять бронемашин росіян на Курщині.

Також ми писали, що раніше Сили оборони знайшли у ліквідованого військового КНДР нотатник з інструкцією, як "полювати" на українські дрони.

прикордонники Харківська область обстріли війна в Україні фронт ДПСУ

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