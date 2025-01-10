Бої на Харківщині — прикордонники зачистили позиції росіян

Удар по позиціях окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники бригади "Гарт" провели зачистку російських позицій на Вовчанському напрямку. Росіяни не змогли відбитися від нальоту безпілотників бійців Сил оборони.

Про це повідомили у Держприкордослужбі та показали відповідне відео.

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Зачистка позицій росіян на Вовчанському напрямку

Повідомляється, що мінометники та оператори дронів підрозділу "Скорпіон" бригади "Гарт" на Вовчанському напрямку провели зачистку ворожих позицій. Під удар потрапили місця зосередження особового складу противника, системи зв’язку і транспортні засоби.

"В одному з випадків окупантам вдалося помітити FPV-дрон наших бійців, вони почали від нього відстрілюватися з автоматичної зброї, але "пташці" прикордонників це не завадило довести справу до кінця — автівку загарбників було знищено, двох окупантів знешкоджено", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно бійці ССО знищили п'ять бронемашин росіян на Курщині.

Також ми писали, що раніше Сили оборони знайшли у ліквідованого військового КНДР нотатник з інструкцією, як "полювати" на українські дрони.