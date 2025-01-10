Бои на Харьковщине — пограничники зачистили позиции россиян

Удар по позициям оккупантов. Фото: скриншот из видео

Украинские пограничники бригады "Гарт" провели зачистку российских позиций на Волчанском направлении. Россияне не смогли отбиться от налета беспилотников бойцов Сил обороны.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе и показали соответствующее видео.

Читайте также:

Зачистка позиций россиян на Волчанском направлении

Сообщается, что минометчики и операторы дронов подразделения "Скорпион" бригады "Гарт" на Волчанском направлении провели зачистку вражеских позиций. Под удар попали места сосредоточения личного состава противника, системы связи и транспортные средства.

"В одном из случаев оккупантам удалось заметить FPV-дрон наших бойцов, они начали от него отстреливаться из автоматического оружия, но "птичке" пограничников это не помешало довести дело до конца — машину захватчиков было уничтожено, двух оккупантов обезврежено", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно бойцы ССО уничтожили пять бронемашин россиян на Курщине.

Также мы писали, что ранее Силы обороны нашли у ликвидированного военного КНДР блокнот с инструкцией, как "охотиться" на украинские дроны.