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Пограничники зачистили позиции оккупантов на Харьковщине — видео

10 января 2025 11:11
Карина Приходько - Редактор
Бои на Харьковщине — пограничники зачистили позиции россиян
Удар по позициям оккупантов. Фото: скриншот из видео
Карина Приходько - Редактор

Украинские пограничники бригады "Гарт" провели зачистку российских позиций на Волчанском направлении. Россияне не смогли отбиться от налета беспилотников бойцов Сил обороны.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе и показали соответствующее видео.

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Сообщается, что минометчики и операторы дронов подразделения "Скорпион" бригады "Гарт" на Волчанском направлении провели зачистку вражеских позиций. Под удар попали места сосредоточения личного состава противника, системы связи и транспортные средства.

"В одном из случаев оккупантам удалось заметить FPV-дрон наших бойцов, они начали от него отстреливаться из автоматического оружия, но "птичке" пограничников это не помешало довести дело до конца — машину захватчиков было уничтожено, двух оккупантов обезврежено", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно бойцы ССО уничтожили пять бронемашин россиян на Курщине.

Также мы писали, что ранее Силы обороны нашли у ликвидированного военного КНДР блокнот с инструкцией, как "охотиться" на украинские дроны.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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