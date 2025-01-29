Бої на Харківщині — прикордонники знищили майже 30 окупантів

Прикордонники знищили під Вовчанськом майже 30 окупантів — відео
Українські прикордонники бригади "Гарт" стримують ворога під Вовчанськом у Харківській області. Вони ліквідували майже 30 окупантів та ворожу техніку.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі у середу, 29 січня, та показали відповідне відео.
Ефектна робота прикордонників під Вовчанськом
У ДПСУ розповіли, що артилерія бригади "Гарт" "розносить" ворожі позиції поблизу Вовчанська. Так, внаслідок успішної роботи українських прикордонників знищено:
- мінометну позицію,
- БТР-80,
- точку зльоту БплА,
- фортифікації,
- 28 окупантів.
Нагадаємо, росіяни кидають у бій в Курській області дороговартісну броньовану техніку, але все одно зазнають масштабних втрат.
Також ми писали, що бійці ГУР ефектно знищили піхоту і техніку РФ. Лише за тиждень українські захисники ліквідували 33 окупанти та 15 одиниць транспорту.
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