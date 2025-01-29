Бои на Харьковщине — пограничники уничтожили почти 30 оккупантов

Пограничники уничтожили под Волчанском почти 30 россиян — видео
Украинские пограничники бригады "Гарт" сдерживают врага под Волчанском в Харьковской области. Они ликвидировали почти 30 оккупантов и вражескую технику.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе в среду, 29 января, и показали соответствующее видео.
Эффектная работа пограничников под Волчанском
В ГПСУ рассказали, что артиллерия бригады "Гарт" "разносит" вражеские позиции вблизи Волчанска. Так, в результате успешной работы украинских пограничников уничтожено:
- минометную позицию,
- БТР-80,
- точка взлета БплА,
- фортификации,
- 28 оккупантов.
Напомним, россияне бросают в бой в Курской области дорогостоящую бронированную технику, но все равно несут масштабные потери.
Также мы писали, что бойцы ГУР эффектно уничтожили пехоту и технику РФ. Только за неделю украинские защитники ликвидировали 33 оккупанта и 15 единиц транспорта.
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