Бои на Харьковщине — пограничники уничтожили почти 30 оккупантов

Российские оккупанты под Волчанском. Фото: скриншот с видео

Украинские пограничники бригады "Гарт" сдерживают врага под Волчанском в Харьковской области. Они ликвидировали почти 30 оккупантов и вражескую технику.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе в среду, 29 января, и показали соответствующее видео.

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В ГПСУ рассказали, что артиллерия бригады "Гарт" "разносит" вражеские позиции вблизи Волчанска. Так, в результате успешной работы украинских пограничников уничтожено:

минометную позицию,

БТР-80,

точка взлета БплА,

фортификации,

28 оккупантов.

Напомним, россияне бросают в бой в Курской области дорогостоящую бронированную технику, но все равно несут масштабные потери.

Также мы писали, что бойцы ГУР эффектно уничтожили пехоту и технику РФ. Только за неделю украинские защитники ликвидировали 33 оккупанта и 15 единиц транспорта.