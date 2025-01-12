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Прикордонники знищили піхоту й техніку РФ на Харківщині — відео

12 січня 2025 17:42
Євгенія Брюховецька - редактор
Бійці ДПСУ показали удари по піхоті та техніці РФ на Харківщині
Удар по місцю перебування окупантів. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Так, воїни прикордонного загону знищили низку об'єктів ворога у Харківській області.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у неділю, 12 січня.

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Так, захисники Харківського прикордонного загону знищили такі об'єкти окупантів:

  • два укриття; 
  • чотири позиції;
  • чотири автівки окупантів;
  • польовий склад;
  • піхоту.
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Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, сьогодні ЗСУ уразили командний пункт російських загарбників у Донецькій області.

А у Харківській області дрон ЗСУ знищив одразу три безпілотники ворога за допомогою встановленого на нього дробовика.

російські війська ЗСУ Харківська область війна в Україні фронт

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