Бійці ДПСУ показали удари по піхоті та техніці РФ на Харківщині

Прикордонники знищили піхоту й техніку РФ на Харківщині — відео
Українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Так, воїни прикордонного загону знищили низку об'єктів ворога у Харківській області.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у неділю, 12 січня.
Знищення окупантів на Харківщині
Так, захисники Харківського прикордонного загону знищили такі об'єкти окупантів:
- два укриття;
- чотири позиції;
- чотири автівки окупантів;
- польовий склад;
- піхоту.
Нагадаємо, сьогодні ЗСУ уразили командний пункт російських загарбників у Донецькій області.
А у Харківській області дрон ЗСУ знищив одразу три безпілотники ворога за допомогою встановленого на нього дробовика.
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