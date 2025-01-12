Бійці ДПСУ показали удари по піхоті та техніці РФ на Харківщині

Удар по місцю перебування окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Так, воїни прикордонного загону знищили низку об'єктів ворога у Харківській області.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у неділю, 12 січня.

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Так, захисники Харківського прикордонного загону знищили такі об'єкти окупантів:

два укриття;

чотири позиції;

чотири автівки окупантів;

польовий склад;

піхоту.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, сьогодні ЗСУ уразили командний пункт російських загарбників у Донецькій області.

А у Харківській області дрон ЗСУ знищив одразу три безпілотники ворога за допомогою встановленого на нього дробовика.