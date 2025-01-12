Бойцы ГПСУ показали удары по пехоте и технике РФ на Харьковщине

Пограничники уничтожили пехоту и технику РФ на Харьковщине
Украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков и их технику на нашей земле. Так, воины пограничного отряда уничтожили ряд объектов врага в Харьковской области.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в воскресенье, 12 января.
Истребление оккупантов на Харьковщине
Так, защитники Харьковского пограничного отряда уничтожили такие объекты оккупантов:
- два укрытия;
- четыре позиции;
- четыре машины оккупантов;
- полевой склад;
- пехоту.
Напомним, сегодня ВСУ поразили командный пункт российских захватчиков в Донецкой области.
А в Харьковской области дрон ВСУ уничтожил сразу три беспилотника врага с помощью установленного на него дробовика.
Читайте Новини.LIVE!