Бойцы ГПСУ показали удары по пехоте и технике РФ на Харьковщине

Удар по месту пребывания оккупантов. Фото: скриншот из видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков и их технику на нашей земле. Так, воины пограничного отряда уничтожили ряд объектов врага в Харьковской области.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в воскресенье, 12 января.

Читайте также:

Истребление оккупантов на Харьковщине

Так, защитники Харьковского пограничного отряда уничтожили такие объекты оккупантов:

два укрытия;

четыре позиции;

четыре машины оккупантов;

полевой склад;

пехоту.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, сегодня ВСУ поразили командный пункт российских захватчиков в Донецкой области.

А в Харьковской области дрон ВСУ уничтожил сразу три беспилотника врага с помощью установленного на него дробовика.