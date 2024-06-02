Прикордонники знищили позиції і логістичні шляхи окупантів на Харківщині — відео

Знищення ворога. Фото: скриншот

Українські прикордонники знищили позиції і логістичні шляхи російських окупантів. Це сталося на Харківщині.

Про це у неділю, 2 червня, інформує ДПСУ.

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"Відмінна робота прикордонників на Харківщині. Дронами-камікадзе бійці бригади "Помста" вдарили по місцях укриття ворога", — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що двома влучаннями фугасних снарядів з "Вампіра" знищено переправу через річку Вільшана.

Там наразі ускладнено логістичні спроможності загарбників.

Нагадаємо, російські загарбники не перестають обстрілювати кордон. Крім того, у прифронтові області постійно намагаються заходити ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Однак що стосується можливого наступу, то Росія має недостатньо для цього ресурсів.

Додамо, до кордону з Сумською областю прибули чотири батальйони чеченців. Нині вони знаходяться за 150-200 км від України.