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Прикордонники знищили позиції і логістичні шляхи окупантів на Харківщині — відео

2 червня 2024 20:01
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Прикордонники знищили позиції і логістичні шляхи окупантів на Харківщині — відео
Знищення ворога. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Українські прикордонники знищили позиції і логістичні шляхи російських окупантів. Це сталося на Харківщині.

Про це у неділю, 2 червня, інформує ДПСУ.

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"Відмінна робота прикордонників на Харківщині. Дронами-камікадзе бійці бригади "Помста" вдарили по місцях укриття ворога", — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що двома влучаннями фугасних снарядів з "Вампіра" знищено переправу через річку Вільшана.

Там наразі ускладнено логістичні спроможності загарбників. 

Нагадаємо, російські загарбники не перестають обстрілювати кордон. Крім того, у прифронтові області постійно намагаються заходити ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Однак що стосується можливого наступу, то Росія має недостатньо для цього ресурсів.

Додамо, до кордону з Сумською областю прибули чотири батальйони чеченців. Нині вони знаходяться за 150-200 км від України.

Харків
окупанти
кордон
ДПСУ

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