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Пограничники уничтожили позиции и логистические пути оккупантов в Харьковской области — видео

2 июня 2024 20:01
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Пограничники уничтожили позиции и логистические пути окупантов в Харьковской области — видео
Уничтожение врага. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Украинские пограничники уничтожили позиции и логистические пути российских оккупантов. Это произошло в Харьковской области.

Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщает ГПСУ.

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"Отличная работа пограничников на Харьковщине. Дронами-камикадзе бойцы бригады "Месть" ударили по местам укрытия врага", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что двумя попаданиями фугасных снарядов из "Вампира" уничтожена переправа через реку Ольшана.

Там осложнены логистические способности захватчиков.

Напомним, российские захватчики не перестают обстреливать границу. Кроме того, в прифронтовые области постоянно пытаются заходить вражеские диверсионно-разведывательные группы. Однако что касается возможного наступления, то у России недостаточно для этого ресурсов.

Добавим, в границу с Сумской областью прибыли четыре батальона чеченцев. Сейчас они находятся в 150-200 км от Украины.

Харьков
оккупанты
граница
ГПСУ

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