Пограничники уничтожили позиции и логистические пути окупантов в Харьковской области — видео

Пограничники уничтожили позиции и логистические пути оккупантов в Харьковской области — видео
Украинские пограничники уничтожили позиции и логистические пути российских оккупантов. Это произошло в Харьковской области.
Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщает ГПСУ.
Уничтожение вражеских позиций бойцами ГНСУ
"Отличная работа пограничников на Харьковщине. Дронами-камикадзе бойцы бригады "Месть" ударили по местам укрытия врага", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что двумя попаданиями фугасных снарядов из "Вампира" уничтожена переправа через реку Ольшана.
Там осложнены логистические способности захватчиков.
Напомним, российские захватчики не перестают обстреливать границу. Кроме того, в прифронтовые области постоянно пытаются заходить вражеские диверсионно-разведывательные группы. Однако что касается возможного наступления, то у России недостаточно для этого ресурсов.
Добавим, в границу с Сумской областью прибыли четыре батальона чеченцев. Сейчас они находятся в 150-200 км от Украины.
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