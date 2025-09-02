Відео
Головна Харків Прикордонники знищили "Солнцепьок" на Харківщині — відео

Прикордонники знищили "Солнцепьок" на Харківщині — відео

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 09:29
Прикордонники знищили ТОС Солнцепьок на Вовчанському напрямку
Дрон підлітає до установки "Солнцепьок". Фото: кадр з відео

На Вовчанському напрямку українські прикордонники завдали нищівного удару по російській техніці та позиціях. Оператори FPV-дронів бригади "Форпост" зуміли влучно вразити важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок", а також укриття та живу силу противника.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Українські військові влучно вдарили по ТОС-1А "Солнцепьок"

Зауважимо, що "Солнцепьок" — це важка реактивна система залпового вогню на гусеничному шасі танка Т-72, розроблена в Росії.

Вона призначена для ураження живої сили, укріплень та техніки противника термобаричними боєприпасами. Цей вид зброї часто називають "важким вогнеметом", оскільки його снаряди створюють вогняну хмару з надвисокою температурою і ударною хвилею, яка здатна випалювати все на великій площі.

Знищення такого комплексу є вагомим результатом для українських захисників, адже "Солнцепьок" становить серйозну небезпеку на полі бою й використовується ворогом для масованих атак по укріплених позиціях.

Нагадаємо, також раніше військові бригади "Гарт" показали кадри успішного знищення російської важкої техніки. 

А бійці ГУР показали, як вразили російське судно та літаки в тимчасово окупованому Криму. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
