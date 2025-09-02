Видео
Пограничники уничтожили "Солнцепек" на Харьковщине — видео

Пограничники уничтожили "Солнцепек" на Харьковщине — видео

Дата публикации 2 сентября 2025 09:29
Пограничники уничтожили ТОС Солнцепек на Волчанском направлении
Дрон подлетает к установке "Солнцепёк". Фото: кадр из видео

На Волчанском направлении украинские пограничники нанесли сокрушительный удар по российской технике и позициям. Операторы FPV-дронов бригады "Форпост" сумели точно поразить тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек", а также укрытия и живую силу противника.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Украинские военные метко ударили по ТОС-1А "Солнцепек"

Заметим, что "Солнцепек" — это тяжелая реактивная система залпового огня на гусеничном шасси танка Т-72, разработанная в России.

Она предназначена для поражения живой силы, укреплений и техники противника термобарическими боеприпасами. Этот вид оружия часто называют "тяжелым огнеметом", поскольку его снаряды создают огненное облако со сверхвысокой температурой и ударной волной, которая способна выжигать все на большой площади.

Уничтожение такого комплекса является весомым результатом для украинских защитников, ведь "Солнцепек" представляет серьезную опасность на поле боя и используется врагом для массированных атак по укрепленным позициям.

Напомним, также ранее военные бригады "Гарт" показали кадры успешного уничтожения российской тяжелой техники.

А бойцы ГУР показали, как поразили российское судно и самолеты во временно оккупированном Крыму.

российские войска Харьковская область военная техника дроны ГПСУ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
