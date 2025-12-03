Які проблеми є на прифронтових територіях — відповідь Ігоря Терехова

Ігор Терехов. Фото: Асоціація прифронтових міст і громад

У прифронтових регіонах бізнес працює під постійним тиском. З низкою викликів стикається й цивільне населення.

Про це в коментарі кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець під час форуму "Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека" повідомив міський голова Харкова, керівник Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов.

Реклама

Читайте також:

Проблеми прифронтових населених пунктів

Через постійні обстріли підприємства змушені працювати від генераторів і власного обладнання. Запуск такого обладнання в роботу — складний і тривалий процес. Зростають і собівартість продукції, і загальне навантаження на бізнес.

Бізнесу важко утримувати працівників. Аби люди залишатися у прифронтових громадах, потрібні державні програми з компенсації витрат на житло та стимулювання роботодавців.

Також потрібно оновлювати інфраструктуру, враховуючи безпекові потреби: будувати підземні школи та дитячі садки, забезпечувати людей медичними послугами.

За даними Ігоря Терехова, у Харкові без житла залишилися 160 тисяч людей — місто необхіжгл відбудовувати. Субвенції на відновлення є, але наразі їх недостатньо.

Раніше міністр економіки Олексій Соболєв розповів, як держава дбає про прифронтові території. За його словами, створюють різні програми як для місцевих жителів, так і для бізнесу.

Також ми повідомляли, що Ігор Терехов презентував комплекс заходів, метою яких є забезпечення стійкості економіки у прифронтових регіонах. Зокрема, йдеться про створення Фонду підтримки.