Главная Харьков Проблемы прифронтовых городов — Терехов объяснил, что надо менять

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 00:28
Какие проблемы есть на прифронтовых территориях — ответ Игоря Терехова
Игорь Терехов. Фото: Ассоциация прифронтовых городов и общин

В прифронтовых регионах бизнес работает под постоянным давлением. С рядом вызовов сталкивается и гражданское население.

Об этом в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец во время форума "Восстановление Украины: качественные институты и экономическая безопасность" сообщил городской голова Харькова, руководитель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов.

Проблемы прифронтовых населенных пунктов

Из-за постоянных обстрелов предприятия вынуждены работать от генераторов и собственного оборудования. Запуск такого оборудования в работу — сложный и длительный процесс. Растут и себестоимость продукции, и общая нагрузка на бизнес.

Бизнесу трудно удерживать работников. Чтобы люди оставались в прифронтовых общинах, нужны государственные программы по компенсации расходов на жилье и стимулированию работодателей.

Также нужно обновлять инфраструктуру, учитывая потребности безопасности: строить подземные школы и детские сады, обеспечивать людей медицинскими услугами.

По данным Игоря Терехова, в Харькове без жилья остались 160 тысяч человек — город необходимо восстанавливать. Субвенции на восстановление есть, но пока их недостаточно.

Ранее министр экономики Алексей Соболев рассказал, как государство заботится о прифронтовых территориях. По его словам, создают различные программы как для местных жителей, так и для бизнеса.

Также мы сообщали, что Игорь Терехов презентовал комплекс мер, целью которых является обеспечение устойчивости экономики в прифронтовых регионах. В частности, речь идет о создании Фонда поддержки.

Харьков Игорь Терехов бизнес война в Украине фронт
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
