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Продовжили боротьбу попри влучання у машину дрона росіян — відео бою танкістів на Харківщині

26 червня 2024 08:26
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
На Харківщині танкісти продовжували боротися попри влучання у машину дрона росіян — відео
Українські військові знищують ворога. Фото: скриншот
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Українські воїни і надалі продовжують знищувати ворожі сили противника. Танкістам 92-ої бригада імені І.Сірка наносили удари по окупантам попри влучання у машину ворожого FPV-дрона.

Віде опублікувала 92-га бригада імені І.Сірка у вівторок, 25 червня.

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На Харківщині танкісти 92-ої бригади наносили удари по живій силі противника і навіть після влучання у машину ворожого FPV-дрона продовжили боротьбу.

"Те, що переживають наші незламні захисники, виконуючи бойові завдання, важко уявити. Танкісти стверджували, що "один у полі воїн"посилаючи "нежиті" — так називають армію РФ, "палкі" привіти", — йдеться в описі під відео. 

Нагадаємо, у Харківській області військові 3-ї ОШБр зачистили позиції від російських окупантів. Бій відбувався просто у довгому окопі, в який застрибували бійці ворожої армії. 

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади опублікували відеопідтвердження знищення ще 180 окупантів на Харківщині.

війна
ЗСУ
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FPV-дрони

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