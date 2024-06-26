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Продолжили борьбу, несмотря на попадание в машину дрона россиян — видео боя танкистов на Харьковщине

26 июня 2024 08:26
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
На Харьковщине танкисты продолжали бороться, несмотря на попадание в машину дрона россиян — видео
Украинские военные уничтожают врага. Фото: скриншот
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Украинские воины и дальше продолжают уничтожать вражеские силы противника. Танкистам 92-й бригада имени И.Сирко наносили удары по оккупантам, несмотря на попадание в машину вражеского FPV-дрона.

Виде опубликовала 92-я бригада имени И.Сирко во вторник, 25 июня.

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В Харьковской области танкисты 92-й бригады наносили удары по живой силе противника и даже после попадания в машину вражеского FPV-дрона продолжили борьбу.

"То, что переживают наши несокрушимые защитники, выполняя боевые задачи, трудно представить. Танкисты утверждали, что "один в поле воин" ссылая "нежити" — так называют армию РФ, "горячие" приветы" , — говорится в описании под видео.

Напомним, в Харьковской области военные 3-й ОШБр зачистили позиции от российских оккупантов. Бой проходил прямо в длинном окопе, в который запрыгивали бойцы вражеской армии.

Ранее защитники Третьей отдельной штурмовой бригады опубликовали видеоподтверждение уничтожения еще 180 оккупантов в Харьковской области.

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