Прогноз погоди у Харкові на 26 жовтня — коли потеплішає

У неділю, 26 жовтня, у Харкові очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Південно-західний вітер може впливати на відчуття прохолоди протягом дня.

Про це інформує Харківський регіональний центр гідрометеорології у Telegram.

Погода у Харкові та Харківській області 26 жовтня

За прогнозами синоптиків, 26 жовтня у Харківській області день мине без істотних опадів.

У неділю по Харківській області очікується мінлива хмарність. Вітер південно-західний, у межах 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +2...+7 °С. Вдень на Харківщині буде дещо тепліше — +10...+15 °С.

У Харкові 26 жовтня також мине без істотних опадів. Вітер буде південно-західний, у межах 5-10 м/с.

У неділю у Харкові температура повітря вночі +3...+5 °С. Вдень очікується +12...+14 °С.

