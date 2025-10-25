Відео
Головна Харків Прогноз погоди у Харкові на завтра — коли чекати потепління

Прогноз погоди у Харкові на завтра — коли чекати потепління

Дата публікації: 25 жовтня 2025 16:00
Оновлено: 16:13
Прогноз погоди у Харкові на 26 жовтня — коли потеплішає
Люди гуляють містом восени. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 26 жовтня, у Харкові очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Південно-західний вітер може впливати на відчуття прохолоди протягом дня.

Про це інформує Харківський регіональний центр гідрометеорології у Telegram.

Читайте також:

Погода у Харкові та Харківській області 26 жовтня

За прогнозами синоптиків, 26 жовтня у Харківській області день мине без істотних опадів.

У неділю по Харківській області очікується мінлива хмарність. Вітер південно-західний, у межах 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +2...+7 °С. Вдень на Харківщині буде дещо тепліше — +10...+15 °С.

У Харкові 26 жовтня також мине без істотних опадів. Вітер буде південно-західний, у межах 5-10 м/с. 

У неділю у Харкові температура повітря вночі +3...+5 °С. Вдень очікується +12...+14 °С.

Погода у Харкові
Скриншот повідомлення Харківського регіонального центру з гідрометеорології/Telegram

Нагадаємо, що синоптики інформували, якою буде погода в Україні протягом всього жовтня.

Також синоптики відповіли, чи очікувати сніг та сильні морози у листопаді.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
