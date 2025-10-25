Прогноз погоди у Харкові на 26 жовтня — коли потеплішає

Прогноз погоди у Харкові на завтра — коли чекати потепління
У неділю, 26 жовтня, у Харкові очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Південно-західний вітер може впливати на відчуття прохолоди протягом дня.
Про це інформує Харківський регіональний центр гідрометеорології у Telegram.
Погода у Харкові та Харківській області 26 жовтня
За прогнозами синоптиків, 26 жовтня у Харківській області день мине без істотних опадів.
У неділю по Харківській області очікується мінлива хмарність. Вітер південно-західний, у межах 5-10 м/с.
Температура повітря вночі +2...+7 °С. Вдень на Харківщині буде дещо тепліше — +10...+15 °С.
У Харкові 26 жовтня також мине без істотних опадів. Вітер буде південно-західний, у межах 5-10 м/с.
У неділю у Харкові температура повітря вночі +3...+5 °С. Вдень очікується +12...+14 °С.
