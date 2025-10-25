Видео
Україна
Видео

Прогноз погоды в Харькове на завтра — когда ждать потепления

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 16:00
обновлено: 16:13
Прогноз погоды в Харькове на 26 октября — когда потеплеет
Люди гуляют по городу осенью. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 26 октября, в Харькове ожидается переменная облачность без существенных осадков. Юго-западный ветер может влиять на ощущение прохлады в течение дня.

Об этом информирует Харьковский региональный центр по гидрометеорологии в Telegram.

По прогнозам синоптиков, 26 октября в Харьковской области пройдет без существенных осадков.

В воскресенье по Харьковской области ожидается переменная облачность. Ветер юго-западный, в пределах 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +2...+7 °С. Днем на Харьковщине будет несколько теплее — +10...+15 °С.

В Харькове 26 октября также пройдет без существенных осадков. Ветер будет юго-западный, в пределах 5-10 м/с.

В воскресенье, в Харькове температура воздуха ночью +3...+5 °С. Днем ожидается +12...+14 °С.

Погода у Харкові
Скриншот сообщения Харьковского регионального центра по гидрометеорологии/Telegram

Напомним, что синоптики информировали, какой будет погода в Украине в течение всего октября.

Также синоптики ответили, ожидать ли снег и сильные морозы в ноябре.

погода осень потепление Харьков прогноз погоды бабье лето
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
