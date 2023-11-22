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Синоптики попереджають про небезпеку на дорозі — прогноз погоди на завтра в Харкові

22 листопада 2023 17:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Прогноз погоди у Харкові та області на 23 листопада
Пішоходи переходять через дорогу під час снігопаду. Ілюстративне фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Завтра, 23 листопада, у Харкові та області очікується мінлива погода. Ранок і день пройдуть без опадів, а увечері можливий сніг.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Найближчим часом у Харкові очікується мінлива хмарність. Завтра місто переживе без опадів, проте вночі слід очікувати слабкий туман та слабку ожеледь. Ожеледиця може утворитися також на дорогах.

Детальний прогноз погоди у Харкові. Скриншот: windy.com

Вітер буде південно-західного напрямку із середньою швидкістю 7-12 м/с, а місцями з поривами 15-20 м/с. Температура повітря вночі -17...-12 °C, вдень — -8...-3 °C.

Прогноз погоди в Харківській області 23 листопада

У регіоні також буде без істотних опадів, але вночі та вранці очікується слабкий туман та слабка ожеледь, зокрема на дорогах.

Метеорологічна карта Харківської області. Скриншот: windy.com

Вітер буде південно-західного напрямку, із середньою швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі -14...-12 °C, вдень — -5...-7 °C. Варто врахувати, що ці умови можуть ускладнити рух на дорогах, тому водіям рекомендується бути обережними та дотримуватися правил дорожнього руху.

Нагадаємо, що в Україні очікуються дощ та мокрий сніг, проте лише у північних областях. На решті території України опади малоймовірні.

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